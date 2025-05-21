Российский политический маятник на Южном Кавказе вновь качнулся в сторону Армении. Параллельно с этим в Москве на официальном уровне посредством подручных средств массовой информации, различных политиков, экспертов развернута широкомасштабная антиазербайджанская кампания. О причинах недружелюбного и отнюдь не соответствующего духу и букве декларации о союзничестве, подписанной между Россией и Азербайджаном в феврале 2022 года, писалось и говорилось немало.

Это и инцидент со сбитым азербайджанским самолетом, и кибератака российских хакеров, аффилированных со спецслужбами, на ряд азербайджанских СМИ, и наконец неприкрытое хамство в отношении азербайджанского депутата. Но главной причиной, безусловно, является стремление и умение Баку строить свой внешнеполитический курс, без оглядки на кого-то бы ни было, в том числе и на Москву.

Независимая политика Азербайджана стала для имперского мышления «властителей кремлевских дум» сильным раздражителем, что и вынуждает российские власти совершать грубейшие ошибки. А в политике, как известно, следует руководствоваться не эмоциями, а холодным разумом. Власти России, понимая, что напряженные отношения с самым сильным игроком региона – Азербайджаном – оказывают негативное влияние на и так ослабленные позиции Москвы на Южном Кавказе, сегодня, в который раз, делают ставку на Армению. Конечно же, она не в той весовой категории, как Азербайджан, но России в сложившейся ситуации выбирать не приходится. Потому наблюдаемые после 44-дневной войны и контртеррористической операции прохладные отношения между Ереваном и Москвой за последнее время перешли в фазу «оттепели» в виде участившихся контактов между официальными лицами двух стран.

К примеру, в январе этого года глава МИД Армении Арарат Мирзоян совершает визит в Москву, где встречается со своим визави Сергеем Лавровым. Спустя два месяца, в апреле, главы МИД двух стран обмениваются теплыми посланиями по случаю 33-й годовщины установления дипотношений между Москвой и Ереваном. Ну и, конечно же, нельзя забывать об участии «непокорного» армянского премьера Никола Пашиняна на 80-летнем юбилее Дня Победы над фашизмом, хотя до этого он всячески «воротил нос от русского духа».

Момент для вновь вспыхнувшей «российско-армянской любви» выдался удачным. Сменилась лояльная Армении администрация Байдена, у Европы «сильно болит голова» в связи с российско-украинской войной по причине отдаления Трампа от Старого Света. Ни США, ни Европе не до Армении. Вот и пришлось Еревану с понурой головой снова развернуться в сторону Москвы, а та и рада заключить его в свои цепкие объятия.

И отнюдь неслучайно, что до последнего времени пребывающие в «глубокой спячке» пророссийские силы, грезящие реваншизмом, вновь активизировались. Накануне экс-президент Роберт Кочарян, известный своей лояльностью к России, дал обширное интервью. И в той части беседы, которая касалась российской тематики, мы услышали одни лишь дифирамбы.

Даже невооруженным взглядом видно, что интервью Кочаряна – не из разряда случайностей. Это своего рода зондаж, «пробный шар» для выявления настроений среди широких масс. А если отметить, что уже сегодня глава МИД Сергей Лавров прибывает с визитом в Ереван, то элемент «случайного» интервью и вовсе исключен.

Кстати, о визите Лаврова. «Гостеприимный» Ереван вовсе не рад «дорогому гостю». Так, накануне в столице Армении на Киевском мосту появился огромный баннер с изображением президента РФ Владимира Путина в образе убийцы.

По данному инциденту высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая в антироссийской выходке узрела…американский след.

«В американском посольстве в Ереване работают порядка 2 тысячи человек. Видимо, кто-то из них еще не уловил, что нужно стимулировать, например, российско-американские отношения, а не заниматься подрывом российско-армянских», — заявила на брифинге Мария Захарова.

По ее словам, «кое-кто в американском посольстве живет по предыдущим лекалам».

«Возможно, у кого-то еще в Армении не закончились деньги, которые переданы были по линии USAID, которая как раз и занималось подобными проектами. Я считаю, что как они это все развернули, так и свернули. У нас обширная повестка с Арменией на всех треках для не только обсуждений, а конкретной, прикладной, прагматичной работы. А то, что это многим из меньшинств не нравится, мы тоже знаем. Поэтому ориентируемся на конструктивную, позитивно повестку. Понятна природа всего этого: проплаченное, простимулированное и отработанное во многих частях света и во многих странах мира. Чего-нибудь хорошее бы попробовали сделать на деньги USAID: кого-то вылечить, что-то построить, преодолеть какой-то кризис», — отметила Захарова.

Ситуация в стиле сюр: Мария Захарова, которая ранее обрушивалась на Армению с жесткой критикой по поводу и без, сегодня представляет собой саму кротость. Вместо того, чтобы открыто заявить, что антироссийские настроения в Армении достаточно сильны, несмотря на все цветистые фразы официальных лиц о дружбе и братстве, она решила пойти по легкому пути, и во всем обвинить американцев. Вот что значит «настоящая любовь». Но она «вечна» лишь до тех пор, пока Европа «не оперится», пока Трамп лоялен к Путину, и пока Россия «держится на плаву». И Ереван свою «преданность» доказывал не раз и не только Москве. Как говорил Жеглов, «тут у него любовь с интересом»…