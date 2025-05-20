Венгрия – одна из немногих стран, проводящих независимую политику. Проводить независимую политику, особенно в рамках Европейского Союза, достаточно сложно.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает Азертадж.

«Потому что существует много правил, много устоявшихся принципов, одним из которых, естественно, является единая внешняя политика Европейского Союза. Тем не менее, мой друг Виктор Орбан всегда ставил государственные и национальные интересы Венгрии превыше всего. Мы это приветствуем», — отметил глава государства.