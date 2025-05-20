Сегодня международные отношения оказались в нестандартной ситуации, когда США выступают против войны, а европейские страны, наоборот, – за.

Такое мнение привел государственный секретарь США Марко Рубио на ужине, организованном для попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, передает ТАСС.

“Я говорю людям, что у нас президент мира. <…> Один из кардиналов, с которым я встречался за день до инаугурационной мессы Папы [Римского Льва XIV], сказал мне – для нас сложилась очень непривычная ситуация, у нас есть американский президент, который хочет мира, и есть некоторые европейцы, которые постоянно говорят о связанных с войной действиях. То есть, мир в их голове теперь перевернулся, обычно ситуация складывается наоборот”, – сказал Рубио.

Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на остановке боевых действий в разных частях света и выступает за скорейшее урегулирование основных вооруженных конфликтов. По мнению Рубио, США сейчас действительно инвестируют крупные суммы в национальную безопасность, но Вашингтон предпочел бы добиться ситуации, при которой эти средства можно было бы направлять в гражданские сектора экономики.