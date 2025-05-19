На продолжающемся в Баку суде помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли продемонстрировал видеоматериалы об оккупации территорий Азербайджана армянской армией.

В видеоматериалах рассказывается о нападении армянской армии на азербайджанские позиции в Кяльбаджаре в 1993 году, ее продвижении в направлении Агдере и начале подготовки к наступлению, а также о планировании нанесения ударов с нескольких направлений.

Было сказано, что вооруженные силы Армении вытеснили противника (азербайджанцев) из Агдере, взяли под контроль высоты и основные дороги. На кадрах видны тела убитых азербайджанцев на земле.

В другом видеоматериале отмечается, как армянская армия захватила (оккупировала) Сарсангское водохранилище и достигла Агдере.

Следующий видеоматериал касался Сейрана Сарояна. Было сказано, что Сейран Сароян награжден медалью со стороны первого министра обороны Армении Вазгена Саркисяна за участие в оккупации Кяльбаджара.

Судебный процесс продолжится 22 мая.