Российский лидер Владимир Путин и руководитель США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров обсудили вопрос санкций и торговых отношений между странами. Об этом поведал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Президенты также довольно подробно говорили о будущем отношений. Трамп довольно эмоционально высказывался о перспективах этих отношений», — отметил он. Ушаков добавил, что «Трамп видит Россию как одного из важнейших партнеров Америки на торгово-экономическом направлении».

«Трамп упоминал, что в сенате готов законопроект по поводу новых санкций. Но сам он сторонник не санкций. а сторонник достижения тех или иных договоренностей», — отметил он, добавив, что возможная встреча Путина и Трампа должна быть хорошо проработана.

В начале телефонной беседы Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с рождением 11-го внука. «Любопытно, что он начался с того, что наш президент поздравил Дональда Трампа с рождением уже 11-го его внука. И пожелал, естественно, здоровья новорождённому и дочери Трампа», — отметил Ушаков, добавив, что лидеры стран обращались к друг другу по именам в ходе телефонного разговора. «Они обращались (друг к другу) Дональд и Владимир», — уточнил он.

Украинская тематика обсуждалась очень подробно, с интересными нюансами. Речь о временных рамках для прекращения огня не шла, отметил Ушаков, добавив, что Путин отметил позитивную роль Трампа и его администрации в возвращении Украины за стол переговоров.

По его словам, Путин и Трамп во время разговора обсудили планы по обмену гражданами по формуле «9 на 9». «Обсудили обмен. Эта гуманитарная акция. Такие были. Президенты отметили, что прорабатывается такой обмен 9 на 9 человек», — заявил Ушаков.

«В русле такого откровенного и дружеского обмена мнениями президенты договорились, что будут созваниваться по мере необходимости. То есть Трамп сказал: «Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой переговорю», — добавил Ушаков.

«Сложилось чёткое впечатление, что оба президента заинтересованы в такой встрече. Но также оба президента заинтересованы в том, чтобы эта встреча была не пустой, а результативной», — подчеркнул он, указав на то, что Путин и Трамп пока не назвали сроки и место проведения своей встречи.