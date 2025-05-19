В Офисе президента Украине подтвердили, что Россия выдвинула ряд требований Киеву на переговорах в Стамбуле.

Среди них — вывод Вооружённых сил Украины из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, отказ от военных союзов, от собственной военной промышленности, а также прекращение получения оружия с Запада.

«Владимир Мединский зачитал с листа требования. Они считают, что Украина должна отдать даже те территории, которые они сейчас не занимают — части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Они также хотят лишить нас суверенитета — чтобы мы отказались от участия в любых военных союзах. Более того, они хотят, чтобы мы отказались от своей оружейной промышленности и не получали никакого оружия с Запада. Они выдвинули множество требований, которые невозможно выполнить», — заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью изданию Rzeczpospolita.

Советник добавил, что Украина «не удовлетворена переговорами» — по его словам, это была лишь «имитация» со стороны России и попытка «затянуть время».