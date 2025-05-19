Под девизом «Трансформация в маркетинге: раньше, сейчас и в будущем» это мероприятие объединит местных и зарубежных экспертов и обещает стать одним из самых запоминающихся событий 2025 года.

Саммит проводится во второй раз по инициативе Baku Growth Academy и состоится 25 мая 2025 года в отеле JW Marriott Absheron Baku. В рамках «Азербайджанского маркетингового саммита 2025» выступят 16 спикеров, которые поделятся своим опытом, подходами и стратегиями в различных сферах маркетинга и бизнеса. Также в программе мероприятия — дебаты на тему «Продажи vs маркетинг», мастер-классы по цифровому маркетингу и лидерским навыкам.

Все желающие могут приобрести билет, перейдя по ссылке: https://marketinqzirvesi.az

Отметим, что мероприятие проходит при официальном партнёрстве Агентства цифровых инноваций и развития Азербайджанской Республики, а также при поддержке таких партнёров, как Thinkers.az, DigitalHero, Media Fabriki, Mark Factory и Arter. Спонсоры события — 189 Taxi, Saffron Group, Maxprint, Apar, Ləzzət Group.

Мы уверены, что это мероприятие станет вдохновляющим и ценным опытом для всех, кто открыт к новшествам в сфере маркетинга. Не упустите возможность — поспешите стать участником «Азербайджанского маркетингового саммита 2025»!