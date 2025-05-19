Лица, принимавшие участие в деятельности террористической группировки, были задержаны и доставлены в Азербайджан.

Об этом сообщает пресс-служба Службы госбезопасности (СГБ).

По данным ведомства, продолжаются комплексные оперативно-следственные мероприятия по уголовным делам, возбужденным Службой Государственной Безопасности (СГБ) в связи с деятельностью по созданию преступных групп, состоящих из граждан Азербайджана, имеющих связи с международными террористическими организациями, подготовке к террористическим актам сопровождающимся созданием подземных укрытий в лесных массивах в северном регионе страны и с этой целью снабжением этих укрытий оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, техническими средствами и другими необходимыми принадлежностями.

В ходе расследования было установлено, что граждане Азербайджана – Вугар Наджафли, Джамал Гезалов, Тофиг Юсифли и Дадаш Гашимов, входившие в состав группы, созданной с целью совершения террористических преступлений, в 2024 году покинули территорию Азербайджана и скрылись в горных территориях, расположенных на границе Пакистана с Афганистаном. Было установлено, что они принимали участие в боевых учениях и вооруженных конфликтах, а также проходили вооруженную подготовку в преступных целях за пределами Азербайджана в составе международной террористической организации.

В результате совместной операции ГСБ с иностранными спецслужбами указанные лица были задержаны за рубежом и доставлены в Азербайджан.

Также установлено, что деятельность Тофига Юсифли и Дадаша Гашимова финансировали граждане Азербайджана Мир Джавад Гусейнли и Турал Агаев. Против всех шести задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о финансировании терроризма, участии в вооружённых конфликтах за пределами страны под прикрытием религиозной деятельности и другим статьям.

По решению суда все они арестованы. Следствие продолжается.