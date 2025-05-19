В России могут запретить «Гарри Поттера» и «Игру престолов» за пропаганду чайлдфри, утверждает «Парламентская газета».

В сентябре вступят в силу приказы Минкультуры и РКН, которые определят критерии для блокировки, в том числе отрицательный образ беременности и позитивное отношение к бездетности.

Некоторые кандидаты на блок, по мнению газеты:

«Сериал «Секс в большом городе», где Саманта демонстрирует явные наклонности к чайлдфри. Она преодолевала себя, когда ей однажды пришлось сидеть с ребёнком»;

«Бриенна в «Игре престолов» мечтала стать рыцарем и быть равной мужчинам, для этого она отказалась от детей»;

«Даже в безобидной саге о Гарри Поттере эксперты нашли намёк на чайлдфри: у профессора Макгонагалл не было детей. Правда, неизвестно, был это осознанный выбор либо что-то не сложилось».