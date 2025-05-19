В Японии разгорается крупный скандал, поводом которого стало заявление министра сельского хозяйства Таку Это, заявившего, что никогда не покупал рис – потому что ему его много дарят.

В последние месяцы рис в Японии сильно подорожал, настолько, что власти начали продажу из госзапасов. В мирное время и без стихийных бедствий такое происходит впервые в истории.

На этом фоне высказывание министра о том, что он сам никогда рис не покупал, вызвало серьезную критику в адрес правительства.

Впоследствии Таку Это извинился за свои слова.