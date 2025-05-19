Около часа ночи в городскую клиническую больницу №3 поступил экстренный вызов: врачи сообщили о пациенте, проглотившем несколько металлических ложек. Однако мужчину отказались принять в нескольких медучреждениях.

В итоге его доставили в Бакинский центр здоровья, где срочно прооперировали. Врачи извлекли 9 ложек, и операция прошла успешно.

Корреспондент Minval.az узнал любопытные подробности инцидента. Выяснилось, что 55-летний мужчина является пациентом Маштагинской психиатрической больницы №1. Предполагается, что пациент проглотил ложки, чтобы таким образом покинуть лечебное учреждение.

Больной проглотил аж девять чайных ложек, однако предварительно сломал их пополам, чтобы легче было глотать. Об этом Minval сообщили в Бакинском центре здоровья.

По данным, пациент поступил в медицинское учреждение в первом часу утра 19 мая. Его в тяжелом состояние перевели в Бакинский центр здоровья из Клинического медицинского центра №3. Никакая другая больница не бралась оперировать больного, однако врачи Бакинского центра здоровья справились с этой сложной задачей и в течение 7 часов эндоскопическим способом извлекли из незадачливого пациента все части столовых приборов.

В настоящее время состояние пациента удовлетворительное. Он находится в отделении реанимации. Уже через двое суток мужчина будет выписан и возвращен обратно в Маштагинскую психиатрическую больницу, сказали врачи.

По некоторым данным, находящийся на лечении в психбольнице тщательно готовился к побегу. Он по одной выкрал ложки из столовой так, что этого никто не заметил. Затем, понимая, что целыми столовые приборы ему не проглотить, сломал их надвое…