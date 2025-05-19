Эммануэль Макрон обижен на Николя Саркози за то, что стал первым президентом Франции без права баллотироваться на третий срок подряд. Однако не исключено, что «уступив» свой пост другому политику в 2027 году, он станет бороться за возвращение в Елисейский дворец в 2032-ом – несмотря на то, что французы уже заранее накидали ему «черные шары». Есть ли у месье способы обойти конституционное ограничение и продлить свой президентский срок, либо вновь заполучить власть во время очередных выборов через семь лет? И подзабудут ли французы за это время его «высокохудожественную» внешнюю и внутреннюю политику?

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем недавнем трехчасовом интервью телеканалу TF1 не дал однозначного ответа на вопрос, собирается ли он баллотироваться на третий срок в 2032 году, что дало основание СМИ и «окружающим» утверждать, что он, в итоге, «намекнул» на то, что такое притязание имеет.

Макрон напомнил, что является первым главой государства в истории страны, который не может избираться на третий срок из-за конституционных ограничений. «Такого никогда не было», – сказал он. И пояснил: «Некоторые прекращали свои полномочия после проигранного референдума, некоторые, к сожалению, умирали на посту, другие проигрывали выборы и не могли выдвинуть свою кандидатуру, третьи предпочитали не делать этого».

Так что на данном этапе он планирует «довести этот мандат до конца». Ну а «Потом, когда закончу, подумаю, что делать дальше, и тогда смогу дать вам ответ. Но сегодня я еще не думаю об этом».

Но, в любом случае, Макрон явно обижен тем, что третий президентский срок подряд обломался на нем. Помнится, он критиковал введенное в 2008 году конституционное ограничение президентских сроков. А соответствующая реформа тогда была проведена президентом Николя Саркози. Так что избранный в 2017 году и переизбранный в 2022-ом, в 2027 году Макрон баллотироваться не сможет. Хотя варианты продления полномочий есть, другое дело (об этом – ниже) – воспользуется ли он ими. Или затеет борьбу за возвращение в Елисейский дворец в положенные сроки, то есть в 2032-ом.

Тут стоит вспомнить, о чем говорил не далее как в конце зимы лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо: «Он (Макрон) отрезал нас от развития, от мира, от диалога, процветания. А затем предложил политическим партиям обсудить это. Конечно, он хочет вести войну. И на это есть множество причин – особенно для оправдания третьего срока в хаосе. Как Зеленский, который уже год как не избранный».

В сети Х Филиппо написал, что политические партии (он их не назвал) станут участниками «этого безумия и этого сверхзловещего опасного сценария». Надо думать, речь, идет, как минимум, не о ультраправых силах (вспомним, хотя бы, историю с Марин Ле Пен), а о партиях, ассоциированных с политсилой Макрона.

И тут мы видим один из путей, который может обеспечить продление президентского срока Макрона. Следующий вариант (обсуждаем теоретическую возможность) – это изменение конституции, хотя действующий президент Франции как-то обмолвился, что не планирует ее менять. Однако в «его» кабинетах власти, как известно, такая «желательность» обсуждается.

Но одно дело – хотеть, другое – суметь. Изменить конституцию в заданных условиях – то есть крайне низкого рейтинга Макрона, – сложно. Либо должен состояться всенародный референдум, – а он, разумеется, провалится; либо вопрос должен быть вынесен на голосование в Национальном собрании. Но для изменения конституции требуется поддержка трех пятых депутатов. Так что и голосование в высшем законодательном органе будет провальным, поскольку сторонники Макрона в нем не имеют абсолютного большинства.

Несмотря на это, власти Франции к 2027 году будут готовиться – на случай, если исхитрятся и найдут способ участия Макрона в выборах президента в третий раз подряд.

Заметим, что к концу второго президентского срока Макрону исполнится всего 50 лет – в таком возрасте из политики не уходят, а, тем более, с такими амбициями, какие наличествуют у месье Эммануэля. А баллотироваться с паузой в пять лет – опасно, поскольку остатки влияния Макрона, его административный ресурс иссякнут.

С другой стороны, если следующий президент Франции осрамится в глазах электората в еще большей степени, чем Макрон (а это трудно представить), то за пять лет французы могут и «подзабыть», сколько дров он наломал во внешней и внутренней политике. Но если в 2032 году против макроновцев в предвыборную кампанию вступит высокорейтинговый политик, то «песенка» первых будет спета: к примеру, Марин Ле Пен или кто-то из ее ближайших соратников (в течение пяти лет Ле Пен судом запрещена любая политическая деятельность).

Но и сегодня эта «песенка» звучит на пределе – об этом говорит последний социологический опрос (14 и 15 мая сего года) компании Odoxa-Backbone Consulting для издания Figaro. Он свидетельствуют о том, что подавляющее большинство французов (84%) не желает третьего президентского срока Макрона в 2032 году. Причем, протестная доля электората среди сторонников социалистической партии и «Национального объединения» – еще выше: 89% и 94% соответственно.

«Это неприятие может быть связано с нашим опросом от 2 мая, в котором 78% французов выразили желание, чтобы избранным в 2027 году президентом стала фигура, которая порвет с политикой, проводимой в последние годы», – поясняют в Odoxa.

Так, 71% опрошенных негативно оценили действия Макрона за его восьмилетнее президентство – он не дотянул всего 2% до негативной оценки деятельности самого непопулярного президента Франции Франсуа Олланда.

Если коротко – чем разочаровал Макрон французов. Когда он пришел к власти в 2017 году с обещанием проведения реформ государственного управления и вообще «на благо народа», именно этого и ждали его тогдашние почитатели. Очень скоро выяснилось, что они были обмануты, и в результате появилось протестное движение «Желтых жилетов» – от недовольства иммиграционной политикой до пенсионной реформы и игнорирования мнений профсоюзов.

И уже ко второму президентскому сроку рейтинг Макрона упал, и на выборах он получил 58,5% голосов, в то время как его основная соперница – Марин Ле Пен – показала результат в 41,4%.

Однако с тех пор утекло достаточно много «воды», рейтинг Ле Пен, как известно, подскочил (как и ультраправых в других европейских странах), и стал угрожающим для власти Макрона и всевластия Брюсселя. Собственно, по этой причине ее и «закатали» в браслет, обложили штрафами и лишили права заниматься политической деятельностью в течение пяти лет.

Ну и огромное влияние на падение рейтинга Макрона, его неприятие французами оказала внешняя политика месье Эммануэля – более всего, на украинском направлении, непоняток, вступает ли Франция в войну против России, столь непопулярную в населении Пятой Республики; на какую сумму для «поддержки» Украины власти грабанут французов, и как долго будет длиться понижение уровня их жизни и безопасности. Отметим, по разным оценкам, Париж с начала войны потратил на Украину от 4 до 6 млрд евро.

Может, Макрон уже спохватился? Или ждет, куда, в итоге, подует ветер перемен (из США?) Мастер намеков, как это было в случае ответа на вопрос о его третьем сроке, столь возбудившего французское общество, он, можно считать, намекнул на то, что Париж может прекратить помощь Киеву – заявил, что возможности его страны по передаче Украине военной техники исчерпаны.

Впрочем, стиль – «отыграть назад» – вполне освоен и практикуется Макроном. Поэтому его намек на прекращение помощи Киеву может ничего не значить. Понятно, что столь утомительные политические качели осточертели не только французам, но и многим другим европейцам.

И, конечно, у соотечественников Макрона возникает вопрос – на какие шиши Франция намерена модернизировать свой ядерный арсенал, вложив в его дело, как планируют власти, 7 млрд евро, когда едва ли не столько же получил Киев от Парижа. Ну и во сколько обойдется план Макрона по развертыванию дорогостоящего ядерного зонтика в Европе – на фоне трат над разработкой нового ракетного вооружения.

Словом, намеков от Макрона – достаточно, и французам (а также заинтересованным европейцам и иным) приходится расшифровывать его ребусы – комплекс неудовлетворенного величия с целью максимального привлечения к себе внимания на фоне утрачивания политической популярности «Короля – солнце», как окрестил его на днях в Тиране на саммите Европейского политического сообщества (Макрон выходил из автомобиля) премьер-министр Албании Эди Рама. Шутка или сарказм?

Вдобавок ко всему – если говорить о саммите в Тиране и неудовлетворенном величии Макрона, – «Король-солнце» (так был назван Людовик XIV Великий – император Франции и Наварры из династии Бурбонов, правил с 1643 года до своей смерти в 1715 году – столь длительный срок самовластия Макрону не угрожает) – был откровенно и прилюдно унижен Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во всяком случае, так оценили сами французы и не они одни ответную реакцию президента Турции на фамильярную попытку «психологического доминирования» Макрона: соответствующие кадры с саммита в Тиране облетели весь мир.

В частности, французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо оставил в сети Х такой комментарий: «Макрон захотел поумничать с Эрдоганом и оказался унижен!»

Так что триумфального возвращения в Париж ребусника «Короля-солнце» не случилось. Потому как похлопать по плечу Эрдогана – это не «плести» шарады и изобретать намеки, безответно наводя тень на плетень и удерживая не только французов, но и мир, в состоянии «загадочного» неведения.

А может, Макрон хочет остаться в истории «президентом-загадкой», ведь солнце имеет обыкновение исчезать за горизонтом.