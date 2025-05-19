Французский политик Флориан Филиппо подверг критике президента Франции Эмманюэля Макрона за его неуместное поведение на саммите Европейского политического сообщества в Албании.

В частности, Филиппо раскритиковал фотографию, на которой “засветился” Макрон. Французский лидер на ней оказался единственным, кто проявил неуместную веселость.

«И угадайте, кто тут единственный придурок, абсолютно довольный собой, поднимает вверх оба больших пальца с дурацкой довольной ухмылкой?!», – написал политик в соцсети Х.