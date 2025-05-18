Председатель правления Азербайджано-Российского делового совета Эмин Агаларов допустил инвестиции в Татарстан. Об этом президент Agalarov Development сказал в ходе общения с журналистами на XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

«Это могут быть сферы девелопмента и туризма, фестивали и концерты. Всё что угодно», – говорится в его заявлении.

По его словам, в Татарстане есть опытные девелоперы, с которыми уже ведутся переговоры. «Может быть, что-то здесь сделаем. Экспериментально нужно посмотреть на то, какой курортный потенциал Казань имеет на сегодняшний день. Это может быть комплекс. Мы смотрим, изучаем. И, возможно, что-то получится», – отметил он.

Агаларов считает, что в России на данный момент не хватает курортных локаций, куда можно ежегодно приезжать отдыхать семьями. Чаще всего российские туристы выбирают Турцию или Дубай, если есть возможность, отметил предприниматель.