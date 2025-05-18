Украинский лидер Владимир Зеленский по итогам переговоров с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио направил президенту США Дональду Трампу письмо. В нём Зеленский обрисовал свои идеи по расширению двустороннего сотрудничества между странами в сферах обороны и торговли. При этом подробности его предложений не обнародованы.

«Зеленский направил Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах», — отмечается в сообщении офиса Зеленского.