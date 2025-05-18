Лидер Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем государства Марко Рубио. Об этом информирует РБК со ссылкой на источник.

При этом пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров подтвердил данную информацию.

Это была первая встреча Зеленского с Вэнсом после нашумевшего скандала в Белом доме. Встреча состоялась во время церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV.

Согласно заявлению Зеленского, стороны обсудили ситуацию на фронте, будущий обмен пленными, санкционное давление на Россию и перспективы настоящей дипломатии.

“Хорошая встреча с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио в Риме. Обсудили переговоры в Стамбуле, куда россияне направили делегацию низкого уровня, не имевшую полномочий принимать решения”, – отметил украинский лидер.

Зеленский подтвердил готовность Украины к настоящей дипломатии и отметил важность как можно скорейшего полного и безусловного прекращения огня.

Также стороны коснулись вопроса необходимости санкций против России, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными.

“Давление на Россию должно продолжаться, пока она не будет готова остановить войну. И, конечно, мы обсудили наши совместные шаги для достижения справедливого и устойчивого мира”, – отметил Зеленский.

Также глава Украинского государства выразил благодарность всему американскому народу за поддержку и лидерство в сохранении жизней.