В прямом эфире Alpha News военный эксперт Давид Джамалян высказал свое мнение о заявлении начальника командно-штабного института военной академии имени В.Саркисяна Арцруна Ованнисяна о Великой Отечественной войне, сделанные в интервью Общественному телевидению.

«Для публичного озвучивания любого неприемлемого тезиса эта власть находит настолько дискредитированных персонажей, на которых уже негде метки ставить. И первый выстрел в общественное восприятие делают именно те, кто настолько дискредитирован, что дальше уже некуда. Эти заявления являются в буквальном смысле пропагандой нацизма, причем речь идет не только об этом персонаже, но и о других. Это была откровенная пропаганда нацизма с экрана государственного, Общественного телевидения, которое финансируется нашими налогами. Я даже не считаю нужным ссылаться на исторические тезисы, это просто абсурд», – заявил Джамалян.