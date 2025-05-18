Ученые впервые превратили свинец в золото на Большом адронном коллайдере. Об этом сообщает RTVI US.

Задумка средневековых алхимиков о превращении недрагоценных металлов в золото оказалась достижимой — спустя века ее воплотили ученые международной коллаборации ALICE. Правда, для этого им потребовался не философский камень, а Большой адронный коллайдер.

На этом самом мощном в мире ускорителе элементарных частиц исследователи разогнали ядра свинца до 99,999993% скорости света. Под воздействием электромагнитных полей возникали реакции, при которых фотон может «выбить» из ядра некоторое количество нейтронов и протонов. При выбросе трех протонов свинец превращался в золото.

Однако успех оказался неполным. Ученым удалось получить лишь 29 триллионных долей грамма золота, а для создания одного грамма потребовались бы квадриллионы лет работы коллайдера.