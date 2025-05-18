В Румынии планировали вооружённый переворот после того, как Конституционный суд отменил итоги первого тура выборов главы государства, на которых победу одержал кандидат Кэлин Джорджеску. Информацию приводит Politico.

Журналисты ссылаются на материалы следствия, по которым Джорджеску собрал своих сторонников на конной базе неподалёку от Бухареста. В числе присутствующих был Хорациу Потра, которого считают «лидером группы наёмников». Следствие называет его ключевой фигурой в заговоре по захвату власти.

Согласно данным обвинения, Потра и его группа планировала массовые беспорядки по аналогии с штурмом Капитолия в США 6 января 2021 года.