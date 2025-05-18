Большое парусное судно ВМС Мексики, которое прибыло в Нью-Йорк с праздничным визитом, столкнулось с Бруклинским мостом, уточняет New York Post. В результате мачта корабля рухнула на палубу. Члены экипажа получили серьёзные травмы. Некоторые упали в воду. Есть жертвы.

Спасатели вытащили пострадавших из воды и доставили их на Бруклинскую военно-морскую верфь. Тем, кто находился в критическом состоянии, оказали помощь и отправили в ближайшую больницу для дальнейшего лечения.

Согласно информации мэра города Эрика Адамса, пострадали 19 человек, четверо из которых получили серьёзные травмы. Позже он заявил, что два человека погибли. По его словам, на борту находились 277 человек. Два человека находятся в критическом состоянии, уточнил мэр.