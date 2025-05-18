Девять новых исламских начальных школ приступят в 2026 году к работе в Нидерландах, что станет рекордным числом мусульманских образовательных учреждений, открытых в течение 12 месяцев.

Об этом сообщила газета Trouw со ссылкой на данные министерства образования страны.

Так, новые исламские школы начнут получать государственное финансирование с августа 2026 года. Они будут действовать в ряде крупных городов, включая Арнем, Гауду и Гронинген. Всего в 2026 году в королевстве планируется открыть как минимум 14 новых начальных школ, включая две протестантские и одну светскую.

Как отмечает издание, исламское образование в Нидерландах активно развивается с момента вступления в силу в 2021 году нового закона, который упростил процедуру открытия религиозных школ, позволив образовательным организациям подавать заявки на регистрацию при наличии около 200 цифровых подписей от родителей детей младшего возраста.

Согласно сведениям Trouw, каждая третья новая начальная школа, открывшаяся в стране за последние три года, имеет исламскую направленность.