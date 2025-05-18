Вопрос отправки войск НАТО или стран Европейского союза (ЕС) в Украину сейчас не обсуждается.

Об этом после встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает ТАСС.

«Нет никакого решения, обсуждение темы отправки военных НАТО и ЕС в Украину не ведется. Это совершенно вне политического контекста, и нет никакой причины говорить об этом», — сказал он.

Мерц отметил, что сейчас ФРГ и другие европейские страны работают над прекращением огня. Мелони, в свою очередь, заверила, что Италия «не будет направлять никаких войск» в Украину.