Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал журналистам, что поддержит референдум об отмене в республике санкций против России, если он будет объявлен.

Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, общественные деятели в Словакии в начале мая передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене ограничительных мер против России.

В общей сложности, петиция собрала 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах.

«Если такой референдум будет, то я его спокойно поддержу, говорю за себя», — отметил Фицо.

По его мнению, чиновникам ЕС не следует говорить о новых рестрикциях в то время, когда начались переговоры по урегулировании ситуации на Украине.