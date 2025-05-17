Торнадо, обрушившиеся на штаты Миссури и Кентукки, унесли жизни по меньшей мере 21 человека, сообщает NBC News.

Губернатор Кентукки Энди Бешир подтвердил гибель 14 человек в штате и отметил, что число жертв может возрасти по мере поступления новой информации. По словам шерифа округа Лорел Джона Рута, поисково-спасательные работы продолжаются.

В Миссури, по данным властей, пять человек погибли в округе Сент-Луис, еще двое — в округе Скотт. Представители администрации Сент-Луиса заявили, что от стихии могли пострадать более 5000 домов.

По данным PowerOutage, в субботу из-за штормов от перебоев с электроснабжением пострадали более 400 000 потребителей от Мичигана до Кентукки, пишет The New York Times (NYT). Газета со ссылкой на национальную метеорологическую службу США пишет, что 17 мая ожидаются новые штормы на севере Техаса.