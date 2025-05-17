Россия подготовит и передаст украинской стороне перечень условий для дальнейшего прекращения огня. В этом заверил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он отметил, что на недавних переговорах делегации Москвы и Киева обеих стран согласились обменяться перечнями условий для прекращения огня и разрешения украинского конфликта. Песков также сообщил, что работа в данном направлении активно ведется.

В скором времени Москва передаст свой перечень условий, указал представитель Кремля. При этом он не раскрыл, что войдет в эти требования. «Переговоры все-таки должны идти в закрытом режиме», — подметил Песков.

Также он высказался о возможной встрече лидеров Украины и России. По данным пресс-секретаря президента России, только при достижении определенных договоренностей делегаций возможен этот контакт.

«Пока предстоит сделать то, о чем смогли условиться делегации вчера. Конечно, это прежде всего выполнить обмен 1000 на 1000», — указал он.

Переговоры России и Украины прошли 16 мая. Всего они длились почти два часа. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва довольна итогом встречи и рассчитывает на продолжение переговорного формата для достижения долгосрочного мирного соглашения.