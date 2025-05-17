Руководство НАТО рассчитывает, что численность военнослужащих Германии увеличится почти в полтора раза к 2030 году, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники. Опрошенные изданием эксперты считают такие показатели нереалистичными.

По информации издания, одной из тем саммита НАТО, который пройдет в Гааге в конце июня, станет численность войск альянса. Источники рассказали, что в настоящее время обсуждается цель увеличить численность немецких военнослужащих до 240-260 тыс. человек, что на 60-80 тыс. больше, чем планировалось ранее.

Welt am Sonntag подчеркивает, что официального подтверждения данной информации нет. На сегодняшний день численность военных бундесвера составляет около 183 тыс. По планам немецких властей, к 2031 году численность военнослужащих должна увеличиться до 203 тыс. человек, что никак не соответствует обсуждаемым в НАТО планам, отмечает газета.