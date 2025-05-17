Свыше 120 обращений из почти 30 районов страны поступило в Аграрный страховой фонд с середины апреля в связи с ущербом, вызванным сильными дождями, градом и другими природными явлениями.

Как сообщает фонд, недавние природные катаклизмы — ливни, наводнения и град — серьезно затронули сельское хозяйство. Ущерб зафиксирован на зерновых и хлопковых полях, в фруктовых садах и других аграрных угодьях.

Для оценки последствий в регионы направлены десятки независимых экспертов по аграрному страхованию. Они изучают характер повреждений и проводят первичную оценку ущерба. Хозяйствам, пострадавшим от рисков, покрываемых страхованием, будут выплачены компенсации.

Отмечено, что сильно пострадали фермеры Хачмазского района. В частности в результате дождей и наводнений миндальные, айвовые, нектариновые и вишневые сады, расположенные в селе Джигатай Хачмазского района, понесли значительный ущерб. Большинство деревьев на ферме затоплены. Руководство Фонда сельскохозяйственного страхования провело осмотр сада, обсудило инцидент с фермерами и руководителями хозяйств, а специалисты фонда дали представителям хозяйств рекомендации по минимизации ущерба, нанесенного инцидентом.

Руководство фонда также посетило еще один сад в Хачмазе, пострадавший в результате весенних заморозков. Было отмечено, что поскольку рассматриваемые хозяйства застрахованы, то любые подтвержденные убытки, понесенные ими, будут покрыты за счет Фонда агрострахования.