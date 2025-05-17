Самый старый кабриолет в Азербайджане представлен на проходящей в Баку выставке классических автомобилей, организованной в рамках проекта «Эволюция скорости» (Sürətin evolyusiyası).

Оказалось, что автовладелец Эльмар Сардаров привёз модель Roselli от Mercedes-Benz в Азербайджан два года назад, а в 2024 году зарегистрировал её как самый старый автомобиль в стране.

«Под капотом — оригинальный двигатель, но коробку передач пришлось заменить. Это кабриолет — крышу открываю и закрываю вручную. На двухлитровом двигателе разгонялся максимум до 100 км/ч, хотя на спидометре указано 120. Я также провёл некоторые работы по рестайлингу машины», — отметил он.

Выставка, стартовавшая сегодня, продолжится 18 июня демонстрацией скоростных автомобилей.