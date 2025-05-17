Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам IX Международного конгресса «Бакинские дни сердца».

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

«Сейчас в нашей стране созданы необходимые условия для развития различных направлений медицины, в том числе лечения сердечно-сосудистых заболеваний самыми современными хирургическими методами, с использованием новейших достижений кардиологической науки. Отрадно, что местными специалистами успешно проводятся сложные операции, осуществляемые во всемирно известных кардиологических центрах.

Этот конгресс играет особую роль с точки зрения применения в Азербайджане новых медицинских методов и технологий лечения. Участие известных ученых-кардиологов и хирургов, представляющих авторитетные международные медицинские учреждения, является показателем высокого престижа вашего мероприятия, имеющего важное научное и практическое значение.

Надеюсь, что широкое обсуждение на конгрессе актуальных вопросов кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии еще больше укрепит связи наших врачей с зарубежными коллегами, благодаря взаимному использованию международного опыта послужит развитию медицинской науки в целом», — отмечается в обращении.