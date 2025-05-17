Турция и Сирия договорились о создании совместного университета. Соглашение было достигнуто во время визита делегации Совета по высшему образованию Турции (YÖK) в Дамаск по приглашению министра высшего образования Сирии Халеби. Согласно подписанному протоколу, предусматривается:

Создание «Турецко-сирийского университета» для подготовки специалистов, необходимых для восстановления страны;

Привлечение сирийских выпускников турецких докторских программ к преподавательской деятельности в сирийских вузах;

Введение турецкого языка в качестве одного из языков обучения в сирийских университетах;

Проведение ежегодного форума университетов Турции и Сирии на ротационной основе.

Ожидается, что реализация положений протокола начнется в течение ближайших 3-х месяцев