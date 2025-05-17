В том, что призрак неопределённости и беспомощности бродит по Европе, никого убеждать не надо. Старый континент всё глубже идёт в мёртвое пике, насыщая повестку трудными пунктами. Ответы на них находятся со скрипом, а иной раз и вовсе не находятся.

Проблематичность положения усугубляется тем, что в недрах Европейского союза зреют центробежные тенденции. Они стали следствием острых финансово-экономических неурядиц, нарастающего совокупного долга, а также торгового дисбаланса. Политические разногласия среди стран—членов реально мешают эффективному принятию решений и своевременной координации действий.

Словом, позиция Брюсселя не всегда и не всеми воспринимается всерьёз и как неоспоримое руководство к действию. На этом фоне 6-й саммит Европейского политического сообщества в албанской Тиране с полной ответственностью можно квалифицировать как судьбоносный, рубежный момент, который должен внести ясность в будущее как континента, так и самого большого на сегодня геополитического союза в лице ЕС.

Утрачивая привлекательность, а она базировалась в основном на экономической и социально-политической сбалансированности проводимой Брюсселем политики, Евросоюз всё больше обрастает признаками колосса на глиняных ногах.

Все, и в первую очередь руководители политических структур, понимают, что дальше так продолжаться не может. Необходимы не просто реформы, а рациональные схемы для преодоления таких проблем, как безопасность, достижение экономического равновесия и разумного взаимодействия с остальным миром. Наравне с этим есть и вопросы социального неравенства, миграционного наплыва, экологического дисбаланса и другие.

Обычно в сложных условиях, дабы не дать разрастись игре без правил, дальновидные политики и управленцы идут на стимулирование решений, обеспечивающих высокую самоорганизацию. И не обязательно, чтобы она зрела внутри ядра. Зачастую тон в важном процессе задают активные игроки во внешних контурах. А если они ещё и задействованы в базовых программах — эффект не заставляет себя ждать.

Эффективная интеграция внутри Союза и в его связях с остальным миром способна сыграть ключевую роль в преодолении регресса. Развитие отношений Евросоюза с Азербайджаном положило начало выработке универсального алгоритма в преодолении груза нескольких задач, которые являются важными для Брюсселя. Зачастую всё новое становится хорошо забытым старым, и важно, чтобы кто-то взял на себя инициативу в переформатировании действующего порядка. Нельзя забывать, что новые системы и конструкции большей частью возникают вокруг личностей, которые предпочитают не только говорить, но и действовать.

В лице президента Азербайджана Ильхама Алиева Тирана готовилась встретить дееспособного политика, отличившегося высоким коэффициентом полезного действия. Позиция Азербайджана во взаимодействии с ЕС уже стала полновесным ответом на вызовы товарно-денежных отношений даже в рамках глобального кризиса. Баку смог воссоздать пространство предсказуемости не только в рамках проекта «Восточного партнёрства», но и в гораздо более ёмких измерениях.

Вообще «Восточное партнёрство» на сегодня — это больше абстракция, чем конкретика. Не будь фактора Баку, о нём можно было бы говорить в прошедшем времени. Благодаря усилиям президента Алиева эта программа выживает, ещё и получая импульсы для перспективной активности.

Некоторое время назад можно было подумать, что отношения Азербайджана с ЕС идут вспять. Была несправедливость в отношении интересов Баку со стороны предыдущих руководителей ЕС. Однако твёрдая позиция Азербайджана привела к устранению несогласованности и противоречий.

В первый же день саммита встречи Ильхама Алиева с главой Совета Евросоюза Антониу Коштой, с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, другими политиками и лидерами государств продемонстрировали большой интерес европейской элиты к Баку как к состоявшемуся центру силы. Отсюда и высокое притяжение, которое проливает свет на семантику успешного позиционирования.

От добра добра не ищут. Мыкающиеся в беспомощности лидеры иной раз, упустив момент, поздно осознают, что не смогли своевременно дать реакцию на благоприятные мотивы и факты. Необязательно, чтобы перемены происходили после острых коллизий. Часто они становятся следствием заинтересованного диалога. Приверженность к контактному процессу, когда стороны умеют выслушивать друг друга, и открывает горизонты ясности. Эта особенность является испытанным оружием официального Баку.

Азербайджанский лидер, проповедуя выдержанность и скромность, неизменно демонстрирует решительность в действиях, доказывая, что к существующим дилеммам не обязательно подходить наскоками, а важно действовать методично и с рациональным расчётом.

Баку не случайно рассматривается Европой в качестве надёжного партнёра в большом геополитическом пространстве. В контексте непростых задач энергетической, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и прочих повесток именно Азербайджан представил чёткую программу действий, законченную сетку приоритетов и расчётов, а также разработал программы имплементации.

В Брюсселе понимают важность Азербайджана как ключевого игрока, способного пробивать коридоры для совместных усилий во многих новых направлениях. Южный Кавказ при очевидном лидерстве Баку — ключ для реализации будущих программ ЕС в Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в других отдалённых регионах. Стало быть, Брюссель должен быть заинтересован в стабилизации положения на Кавказе и обязан всячески пресекать попытки эскалирования обстановки.

Очевидно, кто выступает застрельщиком новых обострений между Баку и Иреваном. Неужели завышенные амбиции отдельных сил, того же Эммануэля Макрона, способны перевесить значимость интересов ЕС в его восточной политике сообщества? Не верится. Быть того не может.

Если вспомнить хронику участия азербайджанского лидера на саммитах Европейского политического сообщества, то можно убедиться, насколько заорганизованность мероприятий в Праге, Гранаде, Кишиневе по милости высоких проармянских лоббистов (при лидерстве Парижа) свела на нет потенциальные возможности сотрудничества.

Неспособность к адаптации к новым условиям отдельных европейских руководителей и функционеров осложняет решение неотложных программ. Это — одна из причин, почему стабильность на евразийском континенте стала вдруг большой роскошью. Низменные интересы и приверженность к узким корпоративным целям сковывают возможности, создавая искусственные барьеры на пути роста взаимодействия ЕС с партнёрами.

Визит Кайи Каллас в Азербайджан, который предшествовал саммиту в Тиране, а далее насыщенные встречи Ильхама Алиева с руководителями ЕС в албанской столице только подтвердили растущий интерес Брюсселя к Баку как к актору, который выступает стабилизирующим фактором на арене взаимодействия.

Политические отношения между ЕС и Азербайджаном полностью восстановлены, несмотря на неадекватные действия отдельных сил, которые идут вразрез с обозначенными приоритетами Брюсселя. Так называемые «вопрекисты» пытались за уши притянуть Армению на авансцену действия, чтобы затуманить ясный фон и выставить Баку в неприглядном свете. И всё это имело место притом, что Иреван отсутствует не только на европейском пространстве, но и на кавказской площадке. Это надо умудриться — бездействовать там, где налицо реальные предпосылки для интенсивной интеграции и потенциальных дивидендов.

Так, Париж и его нездоровое окружение попытались разыграть партию монопольного владения рычагами воздействия. Но просчитались. Шквал беспочвенного гнева в адрес успешной страны, поднятый на этой почве медийный шум потому и наткнулись на фиаско, что время проведения разделительных линий отшумело. Государства, умело реализующие суверенные права, сами выбирают партнёров, пробивают стены непонимания, выстраивая на обломках архаики новые работающие конфигурации.

Политика Алиева успешно устраняет искусственные препоны на пути интеграции, не оставляя шансов недоброжелателям, которые завязли в трясине досужих склок и интриг. Азербайджанский лидер успешно запустил цепочку эффективных внешнеполитических инициатив. Они отвечают ожиданиям народов в свете непростых реалий, когда войны и конфликты только диверсифицируют риски во многих регионах.

Баку системно строит стратегические партнёрские отношения с государствами региона, с Китаем, со странами Центральной Азии и Дальнего Востока. Это не мешает расширению границ взаимодействия с ЕС, внося посильный вклад в дело разумной глобализации.

Роль Азербайджана как страны-коммуникатора, полезного участника эффективной интеграции, гаранта энергетической безопасности Европы, производителя, транзитера, поставщика стратегических ресурсов способствует росту геополитического ресурса на большом пространстве. Пока достаётся многим участникам созидательных трендов.

Успешно выбранный Баку курс способствует росту геополитической значимости Азербайджана как надёжного партнёра и состоявшегося субъекта, олицетворяющего образ средней силы в меняющемся мире.

А спасение Европы — в её руках, и она обязана проявлять разборчивость во всём, что касается партнёрства с внешним миром и политики активного соседства.