В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки «Выражение вечности» известного бразильского художника-скульптора Луиса де Соузы. Экспозиция включает работы автора в области живописи и скульптуры, в том числе произведения, которые впервые представлены в Азербайджане.

На церемонии открытия директор центра Анар Алекберов отметил, что произведения Луиса де Соузы экспонируются на выставках по всему миру. В Баку, специально для этой экспозиции, были отобраны новые работы мастера.

Луис де Соуза отметил, что стал свидетелем того, насколько высоко в Азербайджане ценят искусство, обладающее самобытной красотой и богатой историей. Рассказывая о своих произведениях, он сказал: «На меня в жизни самое большое влияние оказало время. Создание произведений во времени давалось мне совсем не легко. Иногда я работаю над картинами очень быстро, в других случаях — крайне медленно. Порой даже вступаю в борьбу с самим собой. А сегодняшнее открытие выставки в Центре Гейдара Алиева, совпавшее с моим днем рождения, принесло мне огромную радость», — подчеркнул он.

Лейтмотив экспозиции основан на особом отношении Луиса де Соузы ко времени. По мнению автора, во время создания произведений время течет иначе — не в математическом исчислении, а особой, уникальной для искусства мере.

Луис де Соуза убежден, что стремление завершить любую работу в сжатые сроки не соответствует длительности, необходимой для применения древних техник. Между тем, именно методы, требующие большего времени — в живописи и скульптуре — придают произведениям оригинальность и особую ценность.

Тема времени легла в основу картины «Обратный отсчет», которая впервые представлена именно в Центре Гейдара Алиева. На картине изображен человек, едущий на мопеде по циферблату часов против часовой стрелки, словно возвращая время назад и вновь проходя уже пройденный путь. Это произведение символизирует обратный отсчет и акцентирует внимание на влиянии человека на планету. Художник таким образом подчеркивает, что деятельность человечества ускоряет начало нового процесса массового самоуничтожения.

Среди новых работ Луиса де Соузы представлены также картины «Путешественники во времени», отражающая идею возвращения в прошлое и переживания его по-новому, и «Поглощенные временем», символизирующая, насколько время превосходит нашу современную цивилизацию.

Посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Монтенегро выразил благодарность центру за инициативу. Он подчеркнул высокий профессионализм художника в использовании оттенков, форм, перспективы и выразительных средств.

Отметим, что в этот день у художника был день рождения. В связи с этим Анар Алекберов преподнес Луису де Соузе необычный подарок — гигантские четки и кепку «Аэропорт», в шутку назвав эти атрибуты местным антистрессом.