В Азербайджане планируется разработка туристического маршрута «Путь Победы» (Zəfər Yolu). Об этом в субботу сообщили в Государственном агентстве по туризму Азербайджана, пишет Trend.

Было отмечено, что на основе разработки туристического маршрута «Путь Победы» и государственно-частного сотрудничества планируется организация однодневных и многодневных туров в Зангиланский, Джебраильский и Губадлинский районы.

«Кроме того, продолжаются работы по созданию туристической инфраструктуры вокруг крепости Шахбулаг и Сарсангского водохранилища, а также работы по развитию туристической инфраструктуры в селе Туг и поселке Гадрут. Таким бразом, территории поэтапно подготавливаются к приему туристов»,- добавили в Госагентстве.