Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал эффективной встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита Европейского политического сообщества в столице Албании — Тиране.

Стороны обсудили региональные и международные процессы, в том числе отметив важность подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и реализации последовательных шагов в этом направлении, пишет Sputnik Армения.

Президент Франции вновь подчеркнул неукоснительную поддержку Парижа в отношении мирного процесса, отметив, что «стабильность и безопасность на Южном Кавказе имеют жизненную важность для регионального сотрудничества в целом».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении на 6-м саммите Европейского политического сообщества заявил, что верит в заключение между Арменией и Азербайджаном мирного договора.

«Хочу сказать Николу [Пашиняну — ред] и Ильхаму [Алиеву — ред.], что мы полностью поддерживаем вас на пути к подписанию этого соглашения», — сказал он.