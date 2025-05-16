Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов встретился с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

Об этом сообщает МИД Казахстана.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы азербайджано-казахстанского стратегического партнерства в двустороннем и многостороннем форматах, а также обменялись мнениями по перспективам его дальнейшего развития.

«Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках многосторонних структур, в частности Совещания по взаимодействию и мерам довериям в Азии (СВМДА), выступающего эффективной площадкой для формирования совместных подходов по укреплению сотрудничества в регионе», — говорится в сообщении.