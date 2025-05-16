Украинская сторона запросила прямые переговоры между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Мы приняли этот запрос к сведению», — сказал он, отметив, что РФ готова продолжать контакты.

По его словам, прямые переговоры с украинской стороной в Стамбуле завершились, и стороны договорились об осуществлении обмена пленными по формуле «1000 на 1000» в ближайшее время.

Кроме того, достигнута договоренность о том, что каждая сторона представит свое видение будущего прекращения огня и пропишет это в деталях, после чего продолжить переговоры.

«Российская делегация удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной», — заявил Мединский.