Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС разрабатывает новые санкции против России, которые, в частности, включат ограничения против газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

По её словам, новый пакет санкций также «будет включать большее числа судов теневого флота России, а также снижение предельных цен на нефть».

«И он будет включать в себя дополнительные санкции в отношении финансового сектора России», — цитирует РИА Новости главу ЕК.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас перед началом саммита Европейского политического сообщества в Албании отметила, что Европейский союз намерен ввести новые ограничения против российского энергетического экспорта.