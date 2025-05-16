В рамках своей приверженности устойчивому развитию человеческого капитала, компания Azercell организовала серию семинаров и интерактивных сессий для студентов в рамках «Недели карьеры 2025» («Employability Week 2025»), проведённой Университетом АDА.

По итогам программы 12 студентов Университета АDА, успешно прошедших этап оценки знаний и навыков, получили право на участие в летней стажировке Azercell. В течение трех месяцев студенты будут работать в различных департаментах компании, что даст им возможность приобрести практический опыт, развить профессиональные навыки и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

Программа стажировок Azercell направлена на раскрытие потенциала молодежи и формирование будущих квалифицированных специалистов. Просмотреть видеорепортаж с церемонии закрытия «Недели карьеры 2025» можно по ссылке: https://youtu.be/hPDDhVPn_-8.