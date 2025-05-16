Начальник одного из отделов прокуратуры Северной Осетии несколько часов жестоко насиловал свою коллегу прямо на рабочем месте. Потом он пытался за 1 млн рублей «откупиться» от женщины и скрыться в Грузии. Но на границе его развернули и сейчас он находится за решеткой, сообщают российские СМИ.

Резонансный инцидент произошёл в начале июля в здании центрального аппарата прокуратуры Северной Осетии. 42-летний сотрудник ведомства Григорий Авакян внезапно воспылал страстными чувствами к своей 37-летней коллеге. После рабочего дня мужчина вызвал её в свой кабинет, стал домогаться и делать неоднозначные намёки. Затем он буквально набросился на старшего прокурора отдела и несколько часов насиловал «с особой жестокостью».

По словам женщины, она пыталась дать отпор, но была обездвижена. Якобы ей в напиток добавили некое сильнодействующее вещество. Нанесённые травмы оказались настолько сильными, что впоследствии её госпитализировали с кровоподтёками и повреждениями внутренних органов. Медицинская экспертиза также констатировала и подтвердила следы надругательства.

Женщина не стала молчать о чудовищном происшествии на работе. Она сразу обо всём рассказала начальству. По одной информации, ей запретили писать заявление, чтобы избежать шумихи. По другой — лишь отмахнулись: пообещали разобраться во всём, а в итоге проигнорировали её жалобу.

тарший прокурор была настроена решительно, поэтому написала заявление в следственный комитет по Северной Осетии и даже прошла полиграф. Однако следователей в прокуратуру не пустили. Записи с камер видеонаблюдения странным образом пропали, а в кабинете высокопоставленного сотрудника ведомства, где харассмент перерос в насилие, внезапно затеяли ремонт.

Несколько дней спустя Авакян приехал домой к женщине с миллионом в руках, надеясь заплатить за поруганную честь. Но купюры полетели ему в лицо. В это же время по адресу нагрянули вызванные ею правоохранители и, пишут СМИ, «зафиксировали попытку передачи денег». При этом прокурора не задержали и даже не сопроводили в отдел для разбирательств.

Тогда он попытался сбежать. Под покровом ночи поехал в сторону погранперехода в Грузию, но пограничники развернули его обратно в Осетию. После несостоявшегося побега за границу прокурор сам заявился в следком. По последней и официально не подтверждённой информации, на высокопоставленного сотрудника ведомства, подозреваемого в изнасиловании подчинённой, завели уголовное дело, надели наручники и отправили его в ИВС.

Республиканская прокуратура запросила уголовное дело у следователей, чтобы проверить законность и обоснованность уголовного преследования. Сегодня суд приговорил Авакяна к 4,5 годам заключения. В законную силу приговор ещё не вступил.