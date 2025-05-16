Новый торговый центр планируется построить на проспекте Гара Гараева, 239 в Низаминском районе Баку (вместо торгового центра «Диглас»). Как сообщили в Госкомитете градостроительства и архитектуры, 10 декабря 2024 года Главным управлением архитектуры и градостроительства города Баку при Гокомитете было выдано разрешение на строительство 5-этажного нежилого коммерческого комплекса общей площадью 3200 м² по указанному адресу.

В 2019 году в торговом центре «Диглас» произошел пожар, после которого объект был снесен.