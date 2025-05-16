Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта объединения электроэнергетических систем Азербайджана, Ирана и России готово, на первом этапе возможна передача Ирану из РФ до 200 МВт электроэнергии через энергосистему Азербайджана. Как передает ТАСС, об этом журналистам заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

«Смотрите, на текущий момент активно идут обсуждения. Порядка 200 МВт уже можно передавать через систему Азербайджана в Иран. Ждем позиции азербайджанских коллег. Договорились о том, что в ближайшее время проведем совместные консультации трехсторонние. ТЭО проекта разработано, понимаем, сколько стоит, что стоит, что проект технически реализуем», — сказал Грабчак.

По мнению замминистра, Россия и Иран могут также наладить сотрудничество и в других сферах энергетики. «Иранские партнеры предлагают три пути развития наших отношений. Прямая локализация и возможность размещения производства на территории РФ — это передача технологий партнеру в Российскую Федерацию, передача знаний так называемая — либо формирование каких-то совместных предприятий. Если это будет экономически эффективно, разумно, и мы сможем договориться об условиях, которые будут устраивать обе стороны, то почему бы и нет?», — отметил Грабчак.