Полад Бюльбюльоглу избран председателем Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ (СГС). Решение принято на совместном заседании руководящих органов гуманитарного взаимодействия в рамках Содружества — Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ и правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ (МФГС).

«Совет по гуманитарному сотрудничеству — ключевой орган в гуманитарной сфере, который координирует деятельность других отраслевых советов — по культуре, образованию, спорту», — заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, член СГС Михаил Швыдкой.

«На этой позиции нужен в высшей степени опытный человек, который видит стратегию развития гуманитарной сферы в СНГ, именно поэтому мы обратились к Поладу Бюлюбюльоглу, у которого огромный опыт работы в МФГС и СГС, чтобы он занял эту позицию. Я считаю, что это очень важно и для развития гуманитарного сотрудничества, и для Исполкома СНГ, и для координации всей деятельности на постсоветском пространстве», — отметил он.

Свое назначение прокомментировал и Полад Бюльбюльоглу.

«Я являюсь председателем комитета по культуре парламента Азербайджана и буду стараться делать все от меня зависящее, чтобы на нашем пространстве гуманитарное сотрудничество расширялось и укреплялось», — заявил он.