Президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле.
В состав делегации вошли:
Рустем Умеров — министр обороны, глава делегации
Сергей Кислица — первый заместитель главы МИД
Александр Поклад — заместитель председателя СБУ
Олег Луговский — первый заместитель председателя СЗРУ
Алексей Шевченко — заместитель начальника Генштаба ВСУ
Вадим Скибицкий — заместитель начальника ГУР МО
Евгений Шинкарев — Воздушные силы
Александр Дьяков — Военно-морские силы
Алексей Маловадский — юрист Генштаба
Александр Шерихов – Генштаб
Георгий Кузьмичев — офицер протокола
Александр Бевз — советник Офиса президента.