В Азербайджане в рамках сотрудничества с одной из турецких компаний запустят массовое производство агродронов. Об этом заявил директор Центра аграрных инноваций Анар Джафаров на II Форуме аграрных инноваций в Баку.

«Эта компания в основном занимается производством дронов для аграрного сектора и достигла соглашения с Бакинским инженерным университетом о создании производственной площадки», — отметил он, не раскрывая имени турецкого партнера.

По словам А.Джафарова, дроны, производимые в Азербайджане, будут включены в список инновационного оборудования министерства: «Местные фермеры при покупке этих дронов смогут воспользоваться 40%-ной государственной поддержкой».