Россию на переговорах с Украиной в Стамбуле представляет делегация недостаточно высокого уровня, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД альянса в Анталье, пишет «Интерфакс».

«Россия отправила делегацию низкого уровня», — констатировал он.

Российско-украинские переговоры должны начаться в Стамбуле во второй половине дня.

Российскую делегацию на переговорах России и Украины в Турции возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В делегацию также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.