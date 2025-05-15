Российская пропагандистка Маргарита Симоньян призналась, что проводит «одинокие ночи» с главой делегации РФ на переговорах по Украине Владимиром Мединским.

Маргарита Симоньян в соцсетях поделилась, что регулярно проводит свои «одинокие ночи» с Владимиром Мединским — главой российской делегации на переговорах с Украиной.

«Мне это особенно приятно, поскольку я регулярно провожу с Мединским свои одинокие ночи. Слушая его замечательные лекции», — написала она.

Ранее сообщалось, что супруг Симоньян, Тигран Кеосаян, впал в кому.