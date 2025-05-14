На церемонии закрытия Игр ООН 2025 года 12-летний представитель Азербайджана Кямал Мамедалиев из Азербайджана был награжден медалью Организационного комитета.

Церемония в штаб-квартире ООН была организована постоянным представительством Туркменистана при ООН. Присутствовал и постпред Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев, уточняет «Репорт».

Кямал Мамедалиев стал победителем Игр ООН 2025 года, выступая в команде детей из Центральной Азии и за ее пределами. Он поведал о возможностях, которые дали ему Игры, а также отметил, что спорт — это не только соревнование, но и торжество общечеловеческих ценностей и единства.