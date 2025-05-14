Учитывая ветровые возможности Каспийского моря, зеленый водород является частью долгосрочной энергетической стратегии Азербайджана.

С данным заявлением на панельном обсуждении в рамках ежегодного заседания ЕБРР в Лондоне выступил замминистра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, которого цитирует АПА.

Он заявил, что, хотя технологии хранения энергии в настоящее время обходятся дорого, водород расценивается как перспективная альтернатива в этой области. Избыток электроэнергии, вырабатываемой ветровой энергетикой, может быть направлен на производство водорода, который затем можно преобразовать в электроэнергию или экспортировать.

По его словам, потенциал ветроэнергетики Каспийского моря дает импульс развитию Азербайджана в области зеленого водорода. Такой подход нацелен на эффективное использование уже произведенной энергии.

Кроме того, запасы природного газа в Азербайджане и пустые месторождения нефти и газа предоставляют стране конкурентное преимущество в области голубого водорода. В этих сферах также имеется инфраструктура для хранения углерода. Однако у правительства в приоритете альтернативные источники зеленой энергии.

Солтанов добавил, что оптимизм касательно зеленого водорода в мире снизился по сравнению с предыдущими годами: «Пять лет назад надежды на эту сферу были выше. Сегодня наблюдается несколько осторожный подход. Но мы требуем от наших международных консультантов включать в свои отчеты анализы по этой сфере».

Он отметил, что построение водородной экономики требует тесного сотрудничества не только между правительствами, но и между инвесторами и инноваторами. Инфраструктура, которую Азербайджан развивает на Каспии, может позволить сформировать в этом регионе симбиотическую энергетическую экосистему.