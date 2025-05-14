Президент США Дональд Трамп, находясь с визитом в Саудовской Аравии, заявил, что не уверен, приедет ли Владимир Путин на переговоры по Украине в Турцию. По его словам, график на четверг расписан, но он готов найти время «ради спасения жизней».

«Он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно… Я не знаю, будет ли он там, если меня там не будет. Мы узнаем», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One по пути в Катар.

Глава Белого дома добавил, что «всегда рассматривает» введение вторичных санкций против России в случае отказа Москвы от мирного урегулирования.

Переговоры в Турции должны начаться уже 15 мая. Трамп продолжает региональный тур и после Эр-Рияда направился в Катар.