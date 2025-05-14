Граждане Алжира задержаны за карманную кражу в центре Баку.

В ходе операции, проведенной сотрудниками 9-го отделения Сабаильского РОП, были задержаны граждане Алжира 30-летний Махди Сиди Мухамед и 28-летний Абкари Риад Буруба, подозреваемые в совершении серии краж в столице.

В ходе расследования установлено, что они похищали мобильные телефоны и другие ценные вещи у разных людей в разное время суток в многолюдных заведениях общественного питания, расположенных в центре города.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.